Вперше побуває у нокдауні: ексчемпіон світу здивував прогнозом на реванш Усик – Дюбуа

Колишній чемпіон світу з боксу Тоні Белью вважає, що чемпіон IBF Даніель Дюбуа (22−2, 21 KO) може здивувати володаря поясів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23−0, 14 КО) у реванші.

Цитує боксера talkSPORT.

Белью вірить, що Дюбуа зможе відправити українця на канвас рингу.

"Даніель зараз на висоті. Перемога над Ентоні Джошу вивела його на абсолютно новий рівень. Це додало йому впевненості. Він дуже рішучий. Даніель навіть не думатиме про останній бій з Усиком — це не залишиться в його пам’яті. Він буде зосереджений на одній меті і думатиме про те, що вже нокаутував Джошуа на Вемблі та зробить це і з Усиком.

Це може бути перший раз, коли Олександру Усику доведеться підніматися з канвасу після удару в голову. Я думаю, йому доведеться вставати з підлоги. Я думаю, що він переживе бурю і виконає свою роботу.

Я думаю, що Усик нокаутує Даніеля, ймовірно, між восьмим і дванадцятим раундами", – сказав Белью.