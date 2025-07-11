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Ворскла визначила фаворита на посаду головного тренера

Олександр Булава — 11 липня 2025, 22:02
Ворскла визначила фаворита на посаду головного тренера
Олександр Бабич
ФК Чорноморець

Полтавська Ворскла після несподіваного відходу головного тренера Желько Любеновича шукає нового наставника.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Наразі основним кандидатом на посаду головного тренера є Олександр Бабич. Керівництво полтавського клубу нещодавно відновило спілкування з 46-річним фахівцем, який минулого сезону виконував обов’язки як головного тренера, так і спортивного директора Чорноморця.

У червні Ворскла розглядала кандидатуру Бабича паралельно з екснаставником ФК ЮКСА Дмитром Чирикалом. Цього разу "зелено-білі" налаштоване більш рішуче.

Нагадаємо, Любенович очолив Ворсклу лише 24 червня. 43-річний сербський фахівець підписав із полтавським клубом однорічний контракт.

Желько так і не встиг провести жодного офіційного матчу на посаді головного тренера Ворскли. Нагадаємо, за підсумками минулого сезону клуб із Полтави вилетів з УПЛ.

Останніми днями Ворсклу покинули два іменитих ветерани команди – Ігор Пердута та Олександр Скляр.

Бабич

Олександр Бабич Чемпіонат України, Перша ліга Чорноморець

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