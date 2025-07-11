Ворскла визначила фаворита на посаду головного тренера

Полтавська Ворскла після несподіваного відходу головного тренера Желько Любеновича шукає нового наставника.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Наразі основним кандидатом на посаду головного тренера є Олександр Бабич. Керівництво полтавського клубу нещодавно відновило спілкування з 46-річним фахівцем, який минулого сезону виконував обов’язки як головного тренера, так і спортивного директора Чорноморця.

У червні Ворскла розглядала кандидатуру Бабича паралельно з екснаставником ФК ЮКСА Дмитром Чирикалом. Цього разу "зелено-білі" налаштоване більш рішуче.

Нагадаємо, Любенович очолив Ворсклу лише 24 червня. 43-річний сербський фахівець підписав із полтавським клубом однорічний контракт.

Желько так і не встиг провести жодного офіційного матчу на посаді головного тренера Ворскли. Нагадаємо, за підсумками минулого сезону клуб із Полтави вилетів з УПЛ.

Останніми днями Ворсклу покинули два іменитих ветерани команди – Ігор Пердута та Олександр Скляр.

Бабич