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Легендарна 45-річна американка повертається до активних виступів на турнірі в Вашингтоні

Станіслав Матусевич — 11 липня 2025, 22:07
Легендарна 45-річна американка повертається до активних виступів на турнірі в Вашингтоні
Вінус Вільямс
WTA

Видатна 45-річна американська тенісистка Вінус Вільямс, переможниця 7 турнірів Grand Slam в одиночному розряді і чотириразова олімпійська чемпіонка, отримала вайлд-кард для виступу на турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні.

Про це повідомляє портал Punto de Break.

Наразі Вільямс не має одиночного рейтингу. Вона не виступала у турнірах WTA з березня минулого року, коли програла на старті "тисячника" в Індіан-Веллсі росіянці Діані Шнайдер.

Змагання у Вашингтоні відбудуться з 21 по 27 липня.

Нагадаємо, що у березні поточного року Вінус Вільямс відмовилася від вайлд-кард на турнір в Індіан-Веллсі, проте не оголошувала про можливе завершення кар'єри.

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