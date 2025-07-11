Легендарна 45-річна американка повертається до активних виступів на турнірі в Вашингтоні
Вінус Вільямс
WTA
Видатна 45-річна американська тенісистка Вінус Вільямс, переможниця 7 турнірів Grand Slam в одиночному розряді і чотириразова олімпійська чемпіонка, отримала вайлд-кард для виступу на турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні.
Про це повідомляє портал Punto de Break.
Наразі Вільямс не має одиночного рейтингу. Вона не виступала у турнірах WTA з березня минулого року, коли програла на старті "тисячника" в Індіан-Веллсі росіянці Діані Шнайдер.
Змагання у Вашингтоні відбудуться з 21 по 27 липня.
Нагадаємо, що у березні поточного року Вінус Вільямс відмовилася від вайлд-кард на турнір в Індіан-Веллсі, проте не оголошувала про можливе завершення кар'єри.