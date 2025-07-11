Легендарна 45-річна американка повертається до активних виступів на турнірі в Вашингтоні

Видатна 45-річна американська тенісистка Вінус Вільямс, переможниця 7 турнірів Grand Slam в одиночному розряді і чотириразова олімпійська чемпіонка, отримала вайлд-кард для виступу на турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні.

Про це повідомляє портал Punto de Break.

Наразі Вільямс не має одиночного рейтингу. Вона не виступала у турнірах WTA з березня минулого року, коли програла на старті "тисячника" в Індіан-Веллсі росіянці Діані Шнайдер.

Змагання у Вашингтоні відбудуться з 21 по 27 липня.

Don't call her "inactive" any longer:



45-year-old Venus Williams, the unranked 7x major champion who hasn't competed since March 2024, has accepted a main draw singles wildcard into ATP/WTA 500 Washington, which begins a week from Monday. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 11, 2025

Нагадаємо, що у березні поточного року Вінус Вільямс відмовилася від вайлд-кард на турнір в Індіан-Веллсі, проте не оголошувала про можливе завершення кар'єри.