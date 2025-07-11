Провів два роки у клубі: форвард залишив Оболонь вільним агентом

Нападник Ростислав Тарануха повідомив, що залишає столичну Оболонь.

Про це свідчить його допис в Instagram.

"На жаль, обставини можуть бути сильнішими за нас. Настав час йти різними дорогами… Всім партнерам по команді я бажаю здоров’я, успіхів і досягати поставлених цілей! Ви – неймовірний колектив і заслуговуєте найкращого! Обіймаю кожного. Бажаю усім мирного неба і нових перемог! О-БО-ЛО-НЬ! Була і буде. Без Таранухи", – йдеться у дописі.

Футболіст отримав статус вільного агента: його контракт зі столичним клубом завершився 30 червня.

Тарануха провів за Оболонь 58 матчів, в яких забив 6 голів. "Пивовари" завершили попередній сезон на 11 місці в УПЛ.

Раніше повідомлялося про зацікавленість Кудрівки у послугах Таранухи.