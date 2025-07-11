Англійський Борнмут завершує трансфер голкіпера Челсі Джордже Петровича.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Челсі прийняв пропозицію "вишень" у розмірі 25 млн фунтів. Найближчим часом про перехід мають оголосити офіційно.

Перед цим воротар пройде медичний огляд, після чого підпише довгостроковий контракт з клубом.

Минулий сезон Петрович провів у оренді у французькому Страсбурзі, де провів 31 матч і пропустив у них 38 голів, 10 разів відстоявши "на нуль". Контракт воротаря з Челсі діє до літа 2030 року.

В червні Петрович потрапив до списку з 13 гравців, яких Челсі планує продати влітку поточного року. Серед них також опинився атакувальний хавбек Крістофер Нкунку, який потрапив у сферу інтересів мюнхенської Баварії.

Раніше центрбек Борнмута та збірної України Ілля Забарний потрапив до десятки найдорожчих гравців світу на своїй позиції.