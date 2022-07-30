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Барселона оголосила про трансфер Кунде

Сьогодні 09:55 197 0
Барселона підписала чергового новачка
Барселона оголосила про трансфер Кунде
Фото - gettyimages
#Барселона, #Кунде, #Севілья, #Футбольні трансфери

Джерело - fcbarcelona.com.

Барселона підписала центрального захисника Севільї Жюля Кунде.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Синьо-гранатові" домовилися із Севільєю про викуп контракту футболіста за 50 мільйонів євро. Ще 10 мільйонів андалусійців можуть отримати у вигляді бонусів.

Презентація француза відбудеться у понеділок, 1 серпня, під час якої відбудеться офіційне підписання контракту, розрахованого до червня 2027 року з прописаною сумою відступних у розмірі 1 мільярда.

Кунде минулого сезону провів 44 матчі і забив 3 голи. У складі збірної Франції провів 11 матчів.

Раніше повідомлялося, що Кунде відмовив Челсі задля переходу у Барселону.

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