Барселона оголосила про трансфер Кунде

Барселона підписала чергового новачка

Барселона підписала центрального захисника Севільї Жюля Кунде.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Синьо-гранатові" домовилися із Севільєю про викуп контракту футболіста за 50 мільйонів євро. Ще 10 мільйонів андалусійців можуть отримати у вигляді бонусів.

Презентація француза відбудеться у понеділок, 1 серпня, під час якої відбудеться офіційне підписання контракту, розрахованого до червня 2027 року з прописаною сумою відступних у розмірі 1 мільярда.

Кунде минулого сезону провів 44 матчі і забив 3 голи. У складі збірної Франції провів 11 матчів.

Раніше повідомлялося, що Кунде відмовив Челсі задля переходу у Барселону.