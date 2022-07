Півзахисник Ювентуса Аарон Ремзі покинув туринський клуб.

Про це повідомляє пресслужба "б'янконері".

Сторони розірвали контракт за обопільною згодою.

Угода з 31-річним валлійцем була розрахована до наступного літа.

OFFICIAL | Aaron Ramsey's contract with Juventus has been mutually terminated.



All the best, @aaronramsey! pic.twitter.com/t7rugqexRX