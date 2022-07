Колишній нападник Атлетіко та Челсі Дієго Коста може продовжити кар'єру в Райо.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Гравець зараз веде переговори з іспанським клубом.

Наразі Коста є вільним агентом.

Diego Costa has received an official proposal from Rayo Vallecano. Talks ongoing, progressing well - parties are confident but now still waiting to reach full agreement, as reported by @MatteMoretto. ⚡️🇧🇷 #transfers



Former Chelsea and Atletico striker, available as free agent. pic.twitter.com/0CJZhcr9my