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Ярмоленко дебютував за Аль-Айн

Сьогодні 22:50 203 0
Українець вийшов на поле в другому таймі
Ярмоленко дебютував за Аль-Айн
#Аль-Айн, #Сергій Ребров, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Аль-Айна Андрій Ярмоленко провів перший матч за клуб.

Ярмоленко зіграв у товариському матчі проти клубу 5-го німецького дивізіону Ганкофен-Гайлінг. Головний тренер Сергій Ребров випустив його на заміну у другому таймі.

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Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь Аль-Айну.

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