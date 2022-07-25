Ярмоленко дебютував за Аль-Айн

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Аль-Айна Андрій Ярмоленко провів перший матч за клуб.
Ярмоленко зіграв у товариському матчі проти клубу 5-го німецького дивізіону Ганкофен-Гайлінг. Головний тренер Сергій Ребров випустив його на заміну у другому таймі.
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Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь Аль-Айну.
Pre-Season 🇩🇪— Al Ain FC (@alainfcae_en) July 25, 2022
End of First Friendly Match @alainfcae 1 and Hankofen-Hailing FC 0
Al Ain Goal Scored By @SoufianeRahimi2 #alainclub pic.twitter.com/TQXPcOUUp5