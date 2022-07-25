Ярмоленко дебютував за Аль-Айн

Українець вийшов на поле в другому таймі

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Аль-Айна Андрій Ярмоленко провів перший матч за клуб.

Ярмоленко зіграв у товариському матчі проти клубу 5-го німецького дивізіону Ганкофен-Гайлінг. Головний тренер Сергій Ребров випустив його на заміну у другому таймі.

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Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь Аль-Айну.