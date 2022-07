Ярмоленко дебютував за Аль-Айн

Український півзахисник Аль-Айна Андрій Ярмоленко провів перший матч за клуб.

Ярмоленко зіграв у товариському матчі проти клубу 5-го німецького дивізіону Ганкофен-Гайлінг. Головний тренер Сергій Ребров випустив його на заміну у другому таймі.

Актуально: Ярмоленко отримав 10 номер у Аль-Айні

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь Аль-Айну.

Pre-Season 🇩🇪



End of First Friendly Match @alainfcae 1 and Hankofen-Hailing FC 0



Al Ain Goal Scored By @SoufianeRahimi2 #alainclub pic.twitter.com/TQXPcOUUp5