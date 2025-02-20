Відвантажили 7 голів: огляд матчу ПСЖ – Брест

У середу, 19 лютого, у матчі-відповіді раунду плейоф Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ вдома приймав Брест.

У дербі представників Ліги 1 перемогу здобув паризький клуб із рахунком 7:0.

Огляд матчу:

Ліга чемпіонів сезону-2024/25

Стикові матчі-відповіді, 19 лютого

ПСЖ – Брест 7:0 (2:0) (перший матч 3:0)

Голі: 1:0 – Барколя, 20, 2:0 – Кварацхелія, 39, 3:0 – Вітінья, 59, 4:0 – Дуе, 64, 5:0 – Мендеш, 64, 6:0 – Рамуш, 76, 7:0 – Маюлу, 86

Брест програв перший матч із різницею в три голи, тому десь було розуміння, що навряд чи станеться сенсація.

Сенсація сталася, але лише в тому випадку, що, напевно, ніхто не очікував, що настільки розгромний рахунок буде в цьому матчі.

За парижан забили сім різних футболістів. Колектив Луїса Енріке після не дуже вдалого старту сезону набирає хід – 7 перемог поспіль при різниці м'ячів 26:4.

У наступній стадії ПСЖ зіграє проти Ліверпуля або Барселони. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться вже в п'ятницю, 21 лютого, о 13:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн церемонії.

Зазначимо, що матчі 1/8 заплановані на 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали на 8-9 та 15-16 квітня, півфінали 29-30 квітня та 6-7 травня, а фінал має відбутися 31 травня в Мюнхені.