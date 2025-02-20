Він зараз найкращий: непереможний німецький супертяж хоче бою з Усиком

Німецький боксер Агіт Кабаєл (25-0, 17 КО) заявив, що хотів би провести бій проти Олександра Усика (23-0, 14 КО), оскільки українець зараз є найкращим у хевівейті.

Про це Агіт сказав для Ringmagazine.com.

"Всі наші варіанти ми зважимо після бою, а поки що у нас є робота попереду. Я хочу битися з найкращими у світі, а прямо зараз найкращий – Олександр Усик. Він чемпіон світу у надважкій вазі, ми з ним обидва непереможені", – сказав Кабаєл.

У суботу, 22 лютого, німець вийде на ринг проти китайця Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО). На кону стоятиме титул тимчасового чемпіона WBC.

Нагадаємо, 1 червня на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія Чжан Чжилей достроково переміг Деонтея Вайлдера у п'ятому раунді. Кабаєл у своєму останньому поєдинку нокаутував Френка Санчеса.

Протягом кар'єри 32-річний німець перемагав відомих боксерів: Андрія Руденка, Кевіна Джонсона, Ерва Юбо та Дерека Чісору.