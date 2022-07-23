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Мілан цікавиться талановитим півзахисником Астон Вілли

Сьогодні 11:26 165 0
Чуквуемека минулого сезону тільки-но перейшов до складу дорослої команди
Мілан цікавиться талановитим півзахисником Астон Вілли
#Астон Вілла, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Центральний півзахисник бірмінгемської Астон Вілли Карні Чуквуемека зацікавив Мілан.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

Англієць, який також має нігерійське коріння, припав до ока особисто головному скауту россонері Джеффрі Монкади, який почав спостереження за ним під час останнього чемпіонату Європи серед юнаків до 19 років у Словаччині.

Його поточну трансферну вартість Transfermarkt оцінив у 6 млн євро.

Раніше Мілан розглядає можливість підписання П’янича.

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