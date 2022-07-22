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Чурко: Наступного сезону клуби УПЛ будуть дивувати

Сьогодні 15:41 302 0
Футболіст прокоментував свій перехід до Зорі
Чурко: Наступного сезону клуби УПЛ будуть дивувати
#Зоря, #В’ячеслав Чурко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник В'ячеслав Чурко, перейшовши до Зорі, зробив крок вперед у своїй кар'єрі.

Про це заявив сам гравець.

"Це крок уперед. Амбіційний сильний клуб, який на слуху як у Європі, так і в Україні. Робитиму все, щоб допомогти Зорі досягати ще більшого успіху.

Головний тренер бачить мене у середині поля, хоча останнім часом я грав на фланзі. З ним я раніше працював в академії Шахтаря і знаю специфіку його тренувань - більше контролю за м'ячем, чіткі передачі. Але зараз його заняття тривають понад дві години, що важко. Сподіваюся, це тільки додасть нам сили. І наприкінці кожних ігор будемо доводити і додаватимемо ще більше.

Конкуренція в УПЛ? Усі клуби, окрім "Динамо", втратили своїх гравців. Той самий Шахтар дуже сильно втратив. Цього сезону клуби УПЛ як ніколи дивуватимуть. Я думаю, що всі зможуть боротися за найвищі місця", - зазначив Чурко.

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