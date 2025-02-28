Ми йдемо за Усиком: батько Дюбуа підтвердив, що українець – головна ціль для сина

Стен Дюбуа, батько британського боксера Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), зізнався, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) – це головна ціль для його сина.

Про це він сказав у коментарі для Ringmagazine.

"Наступний бій Даніель хоче провести проти Усика. Шкода, звичайно, що так вийшло з Паркером, але він не міг битися з інфекцією. Що сталося, те сталося. Далі ми йдемо за Усиком", – зізнався він.

Напередодні Даніель знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.