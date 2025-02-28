Не могли зачепитися за м'яч: Буяльський про втрату очок у грі з Ворсклою

Капітан київського Динамо Віталій Буялський висловився про втрату очок у грі з Ворсклою в 19 турі УПЛ. Він зазначив, що команді мало що вдавалося в атаці.

Його слова цитує пресслужба "біло-синіх".

"Важко сказати, що не вийшло, тому що ми готувалися до однієї гри, хотіли грати одним способом, а вийшло зовсім не так, як домовлялися спочатку. Почали бити м'яч вперед, не могли зачепитися за нього, і через це, можливо, у нас нічого не вийшло. Вели в рахунку? Так, але потім ми пропустили гол після подачі з флангу і все. Десь у команди зникла упевненість. Добре, що взагалі зіграли внічию, адже могли ще пропустити, ви ж бачили, що моменти у Ворскли були", – сказав Буяльський.

Також він зізнався, що перенесення гри з Полтави до Києва ніяк не вплинуло на сам поєдинок.

"Насправді, нам було без різниці, де грати. Ми дізналися про те, що матч перенесуть в Київ, здається, буквально за два дні до гри. Розуміли, що зараз всі поля приблизно такі. Потрібно всій команді більш сконцентровано грати в обороні й реалізовувати свої моменти", – додав він.

Динамо зберегло лідерство в турнірній таблиці з 47 очками в активі. Ворскла йде 13-ю з 17 балами.

Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня Оболонь розписала мирову з Поліссям.