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Збірна України втратила одну позицію в оновленому рейтингу ФІБА

Руслан Травкін — 28 лютого 2025, 20:50
Збірна України втратила одну позицію в оновленому рейтингу ФІБА
ФБУ

Збірна України опустилася на 37-й рядок в оновленому світовому рейтингу після матчів відбору на Євробаскет-2025. Серед європейських команд "жовто-сині" йдуть 17-ми.

Про це свідчить оновлений рейтинг ФІБА.

Лідером залишається збірна США. Сербія – друга. Третє місце посідає Німеччина.

Скриншот
Скриншот

Нагадаємо, збірна України у лютому провела два офіційні матчі. Спочатку була поразка від Словенії, але потім вдалося переграти Португалію.

У групі відбору на Євробаскет-2025 "жовто-сині" здобули лише 1 перемогу за 6 матчів.

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