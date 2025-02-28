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Київ-Баскет оголосив про підписання Маярчука

Олександр Булава — 28 лютого 2025, 20:26
Київ-Баскет оголосив про підписання Маярчука

Київ-Баскет підписав українського захисника Романа Маярчука.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт підписано до завершення сезону. Фінансові деталі не розголошуються.

25-річний баскетболіст є вихованцем Київського спортивного ліцею-інтернату. Цього сезону пограв за дві київські команди Вищої ліги – Selfmade і НУФВСУ. В середньому набирав 11,8 очок та робив 8 підбирань.

У попередніх сезонах Роман також виступав за Push team-ДТЕУ та Житомир.

Напередодні відбувся матч Євроліги між Црвеною Звездою та Жальгірісом, який запам'ятався провокацією від сербів і гарним життєвим уроком від литовців.

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