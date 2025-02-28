Київ-Кепіталз у битві лідерів здолав Сокіл, Кременчук обіграв Шторм у чемпіонаті України

У п'ятницю, 28 лютого, відбулось два матчі чемпіонату України з хокею, в яких зустрічались чотири найкращі команди першості.

Київ-Кепіталз завдяки дублю 22-річного Андрія Кривоножкіна у третьому періоді зміг переграти столичний Сокіл. Перемога дозволила Капіталз скоротити відставання від лідера до 4 очок.

В другому матчі дня Кременчук мінімально переграв одеський Шторм. Дублем відзначився Артем Целогородцев, ще одна шайба в активі Віталія Ляльки.

Чемпіонат України

28 лютого

Київ Капіталз – Сокіл (Київ) 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Шайби: 1:0 – 04:48 Ян Ху, 2:0 – 09:07 Луговий, 2:1 – 16:04 Ромащенко, 3:1 – 26:11 Олійник, 3:2 – 33:37 Чердак, 3:3 – 37:48 Захаров, 4:3 – 44:15 Кривоножкін, 5:3 – 45:15 Кривоножкін, 6:3 – 59:45 Панченко

Кременчук – Шторм Одеса 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Шайби: 04:00 Тимченко (Стецюра) – 0:1, 14:18 Целогородцев (Кривошапкін) – 1:1, 26:12 Ревука (Варава) – 1:2, 44:56 Лялька – 2:2, 49:41 Целогородцев – 3:2

Нагадаємо, що напередодні Сокіл здобув складну перемогу над Кременчуком.