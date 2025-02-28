Карпати у меншості здолали ЛНЗ у 19 турі УПЛ

Львівські Карпати переграли черкаський ЛНЗ у номінально домашньому матчі, який відбувся у Житомирі.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Львів'яни відкрили рахунок на 74-й хвилині гри, коли бразильський півзахисник Бруніньйо впевнено реалізував пенальті.

Відзначимо, що "зелено-білі" догравали матч у меншості. Іспанський півзахисник Пабло Альварес на 30-й хвилині зустрічі отримав другу жовту картку.

Карпати з 27 балами в активі посідають шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату, ЛНЗ з 22 очками має дев'яту позицію.

У наступному турі львів'яни зустрінуться з Ворсклою, а ЛНЗ прийме Динамо.

Чемпіонат України – УПЛ

19 тур, 28 лютого

Карпати (Львів) – ЛНЗ (Черкаси) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 74 Бруніньйо

Карпати: Кінарейкін, Мірошніченко, Стецьков, Жан Педрозу, Сич, Альварес, Чачуа, Бруніньйо (Шах, 86), Підлепенець (Костенко, 71), Очеретько (Клименко, 83), Краснопір (Іґор Невес, 86)

ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Драмбаєв (Саліху, 87), Муравський, Путря, Кушніренко, Танковський (Нонікашвілі, 46), Тілль (Авагімян, 46), Пасіч (Наумець, 87), Ейнел (Халайла, 87), Момо.

Попередження: Альварес, 21, 30, Чачуа, 79, Костенко, 89 – Танковський, 37, Нонікашвілі, 48, Ейнел, 54.

Вилучення: Альварес, 30.

Нагадаємо, напередодні Оболонь розписала мирову з Поліссям, а Ворскла відібрала очки у Динамо.