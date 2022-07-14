Відаль став гравцем Фламенгу

Футболіст виступатиме під 32-м номером

Джерело - Чемпіон.

Фламенгу підписав 35-тирічного чилійського хавбека Артуро Відаля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст виступатиме під 32-м номером.

Деталі контракту не повідомляються, але, за інформацією ЗМІ, угода розрахована на два роки.

Sonho de uns, pesadelo para outros. Mundo invertido? Apenas a realidade: ARTURO VIDAL É DO FLAMENGO! #VidalÉDoMengão pic.twitter.com/8dWiInAXJ4 — Flamengo (@Flamengo) July 14, 2022

Попереднім клубом Відаля був Інтер, контракт з яким був розірваний за обопільною згодою сторін. У минулому сезоні на рахунку Відаля 2 голи та 4 асисти у 40 матчах за Інтер у всіх турнірах.