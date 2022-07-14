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Відаль став гравцем Фламенгу

Сьогодні 14:10 193 0
Футболіст виступатиме під 32-м номером
Відаль став гравцем Фламенгу
#Фламенгу, #Артуро Відаль

Джерело - Чемпіон.

Фламенгу підписав 35-тирічного чилійського хавбека Артуро Відаля. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст виступатиме під 32-м номером.

Деталі контракту не повідомляються, але, за інформацією ЗМІ, угода розрахована на два роки.

Попереднім клубом Відаля був Інтер, контракт з яким був розірваний за обопільною згодою сторін. У минулому сезоні на рахунку Відаля 2 голи та 4 асисти у 40 матчах за Інтер у всіх турнірах.

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