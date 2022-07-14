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Олімпік пропустить майбутній сезон Першої ліги

Сьогодні 10:10 287 0
Донецький клуб не зіграє у найближчому чемпіонаті України
Олімпік пропустить майбутній сезон Першої ліги
#Олімпік

Джерело - SportArena.

Донецький Олімпік пропустить майбутній сезон чемпіонату Першої ліги України 2022/23.

Про це повідомляє SportArena.

При цьому невідомо, чи це повноцінний відхід клубу з футбольної карти України чи тимчасова відмова від участі у змаганнях ПФЛ на період військового стану з збереженням професійного статусу клубу.

Влітку минулого року в Олімпіка з’явилося нове керівництво. Колишнього президента донецького клубу Владислава Гельзіна було відсторонено від футболу на п’ять років після скандального інциденту в матчі Олімпіка і Шахтаря (0:1).

На зимову паузу Олімпік пішов на 11-му місці в турнірній таблиці, набравши в 19 матчах 23 очки.

Раніше став відомий потенційний склад учасників наступного сезону Першої ліги.

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