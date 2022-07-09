Став відомий потенційний склад учасників наступного сезону Першої ліги

Сезон планується розпочати наприкінці серпня

Джерело - Footboom.

У наступному сезоні Першої ліги гратимуть 16 команд, які будуть поділені на дві підгрупи по 8 у кожній.

Про це повідомляє Footboom.

ПФЛ розіслала у клуби орієнтовний склад учасників на сезон-2022/2023.

Серед тих, хто минулого сезону грав у Другій лізі, в списку Діназ, Епіцентр, Мункач, СК Полтава, Карпати Львів, Металург Запоріжжя, Маріуполь (колишній Яруд), Скорук, ЛНЗ.

Додамо, що остаточне рішення щодо списку учасників та загалом формату змагань ще не визначено. За попередньою інформацією, з кожної групи по 4 команди виходять у фінальний етап, де розіграють путівки до УПЛ. Сезон планується розпочати наприкінці серпня.