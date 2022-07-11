Манчестер Юнайтед не полишає надій підписати де Йонга

Джерело - The Telegraph.
Манчестер Юнайтед сподівається, що зможе купити Френкі де Йонга у Барселони.
Про це повідомляє Telegraph.
Англійський клуб запевнили, що півзахисник відкритий для переходу.
Нідерландець затримується в Барселоні, адже клуб повинен йому 17 млн фунтів у вигляді бонусів та відкладених платежів по зарплаті.
У манкуніанців є домовленість з Барселоною щодо переходу футболіста за 65+20 млн євро.
Зазначається, що новий головний тренер МЮ Ерік тен Гаг дуже хоче бачити у складі своєї команди де Йонга, з яким працював у Аяксі.