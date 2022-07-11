Манчестер Юнайтед не полишає надій підписати де Йонга

Нідерландець має продовжити кар'єру в

Джерело - The Telegraph.

Манчестер Юнайтед сподівається, що зможе купити Френкі де Йонга у Барселони.

Про це повідомляє Telegraph.

Англійський клуб запевнили, що півзахисник відкритий для переходу.

Нідерландець затримується в Барселоні, адже клуб повинен йому 17 млн ​​фунтів у вигляді бонусів та відкладених платежів по зарплаті.

У манкуніанців є домовленість з Барселоною щодо переходу футболіста за 65+20 млн євро.

Зазначається, що новий головний тренер МЮ Ерік тен Гаг дуже хоче бачити у складі своєї команди де Йонга, з яким працював у Аяксі.