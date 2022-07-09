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Манчестер Юнайтед активізувався у перемовинах щодо трансферу захисника Аякса

Сьогодні 11:30 251 0
Манчестер Юнайтед може підписати Лісандро Мартінеса
Манчестер Юнайтед активізувався у перемовинах щодо трансферу захисника Аякса
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Аякс, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Лісандро Мартінес

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед проводить активну роботу над трансфером захисника Аякса Лісандро Мартінеса.

Про це повдіомляє ESPN.

Клуб намагається якнайшвидше закрити угоду та готовий заплатити необхідну суму. Така активність манкуніанців пов’язана з невизначеністю щодо підписання хавбека Барселони Френкі де Йонга. МЮ занепокоєний, що трансфер нідерландця може зірватися.

Перемовини з каталонцями та де Йонгом продовжуються, але керівництво англійської команди має сумніви щодо успішності цієї угоди. Сторони нібито домовилися про суму основного траншу, однак їм необхідно погодити ще декілька складних деталей договору, наприклад, бонуси. Також певні проблеми виникають через заборгованість Барси перед Френкі по зарплаті.

Джерело відзначає, що станом на сьогодні підписання Мартінеса є більш ймовірним. 

Нагадаємо, Челсі може перехопити де Йонга в Манчестер Юнайтед.

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