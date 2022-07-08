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Красніков: Звідки взялися Мудрик, Судаков, Лунін? Це все Ярославський

Сьогодні 19:11 344 0
Функціонер - про вагомий вклад Ярославського у розвиток харківського футболу
Красніков: Звідки взялися Мудрик, Судаков, Лунін? Це все Ярославський
#Металіст, #Олександр Ярославський, #Євген Красніков

Джерело - ТК Футбол.

Рінат Ахметов переконав Олександра Ярославського відродити великий футбол у Харкові.

Про це заявив віцепрезидент Металіста Євген Красніков.

"Ми тільки почали свою роботу в Металісті, все налагодили, відбулося Євро, а потім раз - і проблеми з владою. Людина вкладає, а завжди щось не те. Тим більше, що Олександр Владленович дійсно любив футбол. Ви знаєте, як він прийшов у футбол. Рінат Леонідович сказав, що треба відроджувати футбол у Харкові.

Це Рінат Леонідович переконав Олександра Владиленовича допомогти Харкову. У місті має бути команда, і він її зробив. Зараз багато говорять про від’їзд Ярославського, але він дав великий поштовх футболу у Харкові. У нас були чудові клуби, працював там, я не був у Металісті одразу. Той же Арсенал з Другої ліги, Геліос, Газовик, зараз  - Металіст 1925.

Донецькому футболу дав поштовх Рінат Леонідович, у Києві - брати Суркіси, а хто дав великий розвиток футболу в Харкові? Звідки взялися Мудрик, Судаков, Лунін? Це все Ярославський", - сказав Красніков.

Нагадаємо три гравці Металіста можуть перейти у Дніпро-1.

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