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Металург залишили п’ять футболістів

Сьогодні 10:55 177 0
Клуб повідомив про припинення співпраці із п’ятьма гравцями
Металург залишили п’ять футболістів
#Металург, #Ігор Загальський

Джерело - ФК Металург.

Запорізький Металург залишили захисники Олег Остапенко та Данило Сидоренко, півзахисники Ігор Загальський, Ігор Загоруйко та Вадим Чорний.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону Остапенко провів 14 матчів у Другій лізі, Сидоренко - два, Загоруйко - 16, Чорний - 15. На рахунку Загальського чотири голи у 16 ​​поєдинках.

У червні Металург оголосив про підписання нового дворічного контракту з головним тренером Володимиром Микитиним, під керівництвом якого запорізька команда посіла перше місце у групі Б Другої ліги та вийшла до Першої ліги.

Новий сезон у ПФЛ може розпочатися наприкінці серпня чи на початку вересня. У чемпіонатах Першої та Другої ліг мають стартувати по 16 клубів.

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