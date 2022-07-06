Металург залишили п’ять футболістів

Клуб повідомив про припинення співпраці із п’ятьма гравцями

Джерело - ФК Металург.

Запорізький Металург залишили захисники Олег Остапенко та Данило Сидоренко, півзахисники Ігор Загальський, Ігор Загоруйко та Вадим Чорний.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону Остапенко провів 14 матчів у Другій лізі, Сидоренко - два, Загоруйко - 16, Чорний - 15. На рахунку Загальського чотири голи у 16 ​​поєдинках.

У червні Металург оголосив про підписання нового дворічного контракту з головним тренером Володимиром Микитиним, під керівництвом якого запорізька команда посіла перше місце у групі Б Другої ліги та вийшла до Першої ліги.

Новий сезон у ПФЛ може розпочатися наприкінці серпня чи на початку вересня. У чемпіонатах Першої та Другої ліг мають стартувати по 16 клубів.