Перехід Дзаньоло в Ювентус може відбутися цього тижня

Італієць має перейти в оренду з правом викупу за 50 млн євро

Джерело - сайт Альфредо Педулли.

Перехід півзахисника Роми Ніколо Дзаньоло в Ювентус може відбутись цього тижня.

Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

Існує вірогідність, що угоду закриють до четверга. Він має перейти в оренду з правом викупу за 50 млн євро.

Також не виключається обмін, бо Жозе Моурінью хотів би бачити у своїй команді півзахисника Ювентуса Деніса Закарію.

Ще одним варіантом на обмін є хавбек туринців Філіппо Раноккія, але "стара синьйора" сповнена рішучості домовитись про грошову компенсацію.

Нагадаємо, Ювентус включився у боротьбу за Мудрика.