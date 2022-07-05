Перехід Дзаньоло в Ювентус може відбутися цього тижня

Джерело - сайт Альфредо Педулли.
Перехід півзахисника Роми Ніколо Дзаньоло в Ювентус може відбутись цього тижня.
Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.
Існує вірогідність, що угоду закриють до четверга. Він має перейти в оренду з правом викупу за 50 млн євро.
Також не виключається обмін, бо Жозе Моурінью хотів би бачити у своїй команді півзахисника Ювентуса Деніса Закарію.
Ще одним варіантом на обмін є хавбек туринців Філіппо Раноккія, але "стара синьйора" сповнена рішучості домовитись про грошову компенсацію.
Нагадаємо, Ювентус включився у боротьбу за Мудрика.