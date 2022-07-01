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Ювентус включився у боротьбу за Мудрика

Вчора 22:28 174 0
Мудрик влітку може змінити клуб
Ювентус включився у боротьбу за Мудрика
#Баєр, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Ювентус, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Баєр поки не зміг переконати Шахтар продати півзахисника Михайла Мудрика. У боротьбу за гравця готові вступити Брентфорд та Ювентус.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"Баєр взяв паузу. Він отримав лист від Шахтаря про те, що на даному етапі не приймають пропозицію, але в будь-який момент все може змінитись. Незважаючи на бажання Мудрика виступати за Баєр, перемовини загальмувались. Остаточного рішення по Мудрику немає. 

Дуже активізувався Брентфорд попри те, що Мудрик раніше відхилив його пропозицію. Але Брентфорд суттєво підвищує ставки. На тлі того, що загальмувався процес з Баєром, увімкнувся Ювентус. Є ще кілька клубів. Процес йде. Категоричного "ні" від Шахтаря немає", – сказав Циганик.

Раніше повідомлялося, що Шахтар розраховує на Мудрика у наступному сезоні.

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