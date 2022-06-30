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Тоттенгем веде перемовини щодо нападника Евертона

Сьогодні 10:54 152 0
Лондонські клуби поділили бразильців
Тоттенгем веде перемовини щодо нападника Евертона
#Евертон, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем веде переговори щодо підписання нападника Евертона Рішарлісона.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Також шпори працюють над трансфером нового правого захисника.

Повідомляється, що клуби ще мають обговорити структуру угоди щодо 25-річного бразильця. Проте, за умовами особистого контракту сторони запитань не мають.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем також цікавився нападником Лідса Рафін'єю, але останнім часом часто обговорюється перехід бразильця до Челсі. У той же час раніше було відомо про інтерес Челсі до Рішарлісона теж.

Минулого сезону Рішарлісон провів за Евертон 33 матчі, забив 11 голів та віддав 5 гольових передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 48 мільйонів євро.

Нагадаємо Тоттенгем може звільнити місце для Забарного.

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