Тоттенгем веде перемовини щодо нападника Евертона

Тоттенгем веде переговори щодо підписання нападника Евертона Рішарлісона.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Також шпори працюють над трансфером нового правого захисника.

Повідомляється, що клуби ще мають обговорити структуру угоди щодо 25-річного бразильця. Проте, за умовами особистого контракту сторони запитань не мають.

Tottenham have already scheduled new round of talks for Richarlison. Work in progress with Everton but deal structure has to be discussed again, no issues on personal terms. ⚪️ #THFC



Spurs are also working to sign new right back.