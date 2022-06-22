Тоттенгем може звільнити місце для Забарного

Ноттінгем Форест зацікавлений у послугах оборонця Тоттенгема Джо Родона.

Про це повідомляє Daily Mail.

Два роки тому Тоттенгем придбав валлійця у Суонсі за 11 млн фунтів. Родон два сезони виконує резервного центрбек, який страхує партнерів і справа, і зліва. Втім, Форест готовий надати 24-річному Родону значно вищий статус. Головний тренер новачка АПЛ Стів Купер добре знає Родона за спільною роботою у Суонсі.

Продаж валлійця міг би звільнити місце для Іллі Забарного, якого сватають якраз у Тоттенгем. Вихованець Динамо має схожий профіль – молодий правоногий захисник, який може виконувати будь-яку роль у двійці чи трійці центрбеків.

Раніше Тоттенгем оголосив про трансфер півзахисника.