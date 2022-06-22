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Тоттенгем може звільнити місце для Забарного

Сьогодні 13:25 315 0
Тоттенгем може звільнити місце для Забарного
Тоттенгем може звільнити місце для Забарного
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ілля Забарний, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Ноттінгем Форест

Джерело - football24.uа.

Ноттінгем Форест зацікавлений у послугах оборонця Тоттенгема Джо Родона.

Про це повідомляє Daily Mail.

Два роки тому Тоттенгем придбав валлійця у Суонсі за 11 млн фунтів. Родон два сезони  виконує резервного центрбек, який страхує партнерів і справа, і зліва. Втім, Форест готовий надати 24-річному Родону значно вищий статус. Головний тренер новачка АПЛ Стів Купер добре знає Родона за спільною роботою у Суонсі.

Продаж валлійця міг би звільнити місце для Іллі Забарного, якого сватають якраз у Тоттенгем. Вихованець Динамо має схожий профіль – молодий правоногий захисник, який може виконувати будь-яку роль у двійці чи трійці центрбеків.

Раніше Тоттенгем оголосив про трансфер півзахисника.

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