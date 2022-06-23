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Гравець Руха перейшов у французький клуб

Сьогодні 11:40 136 0
Захисник буде грати у французькому клубі
Гравець Руха перейшов у французький клуб
#Рух Львів

Джерело - football24.ua.

Центральний оборонець Руха Ельхаджі Діав продовжить кар'єру у Лавалі.

Про це повідомляє пресслужба французької команди.

27-річний захисник виступатиме за представника другого за силою французького дивізіону на правах оренди. Термін угоди – один рік.

Нагадаємо, сенегалець перейшов до львівського клубу цієї зими, але через російське вторгнення так і не зіграв за Рух в офіційних матчах. У березні Діав на правах оренди перебрався у польську Арки, за яку провів 6 матчів. Його контракт з "жовто-чорними" чинний до 30 червня 2024 року.

Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

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