Гравець Руха перейшов у французький клуб

Захисник буде грати у французькому клубі

Центральний оборонець Руха Ельхаджі Діав продовжить кар'єру у Лавалі.

Про це повідомляє пресслужба французької команди.

27-річний захисник виступатиме за представника другого за силою французького дивізіону на правах оренди. Термін угоди – один рік.

Нагадаємо, сенегалець перейшов до львівського клубу цієї зими, але через російське вторгнення так і не зіграв за Рух в офіційних матчах. У березні Діав на правах оренди перебрався у польську Арки, за яку провів 6 матчів. Його контракт з "жовто-чорними" чинний до 30 червня 2024 року.

Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.