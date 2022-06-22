Марко Асенсіо влітку може змінити клуб

Півзахисник Реала Марко Асенсіо хоче перейти у Мілан, попри на інтерес Ліверпуля.

Про це повідомляє sport.es.

Марко Асенсіо схильний до переходу у Мілан, бо вважає, що в італійському клубі він зможе отримати більше ігрового часу.

Марко Асенсіо перейшов у Реал в 2015 році з Мальорки. Минулого сезону іспанський гравець провів 42 матчі у всіх турнірах, забив 12 м'ячів і віддав дві результативні передачі.

Контракт півзахисника із клубом розрахований до літа 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Реал може віддати за Леау Асенсіо та Йовича.