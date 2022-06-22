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Асенсіо хоче перейти у Мілан

Сьогодні 15:52 169 0
Марко Асенсіо влітку може змінити клуб
Асенсіо хоче перейти у Мілан
Фото - gettyimages
#Асенсіо, #Ліверпуль, #Мілан, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.es.

Півзахисник Реала Марко Асенсіо хоче перейти у Мілан, попри на інтерес Ліверпуля.

Про це повідомляє sport.es.

Марко Асенсіо схильний до переходу у Мілан, бо вважає, що в італійському клубі він зможе отримати більше ігрового часу.

Марко Асенсіо перейшов у Реал в 2015 році з Мальорки. Минулого сезону іспанський гравець провів 42 матчі у всіх турнірах, забив 12 м'ячів і віддав дві результативні передачі.

Контракт півзахисника із клубом розрахований до літа 2023 року. 

Раніше повідомлялося, що Реал може віддати за Леау Асенсіо та Йовича.

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