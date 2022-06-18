Бущан: Зараз будую плани лише з ранку до вечора

Війна не дозволяє голкіперу київського Динамо та збірної України Георгію Бущану вільно планувати майбутнє.

Про це заявив футболіст.

"Все змінилося, тому що в кожного українця до 24 лютого були якісь плани. Зараз я планую тільки з ранку до вечора. Більше щось планувати я не думаю.

Ваше з дружиною рішення зараз бути у Києві? Так, тому що ми скучили. Нас довго не було. Коли в Україну тільки заїхали, вже все інше.

Яке відчуття? Вдома... Друзів зустріти. Київ уже зелений, тепло", - сказав Бущан.