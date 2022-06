Гаттузо хоче бачити у Валенсії Мертенса

Нападник Наполі Дріс Мертенс стане вільним агентом наприкінці червня і може перейти до Валенсії.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Інтерес до Мертенса проявляє Валенсія. Нещодавно команду очолив Дженнаро Гаттузо. Він хоче бачити у своїй команді форварда, з яким уже працював у Наполі.

🚨 Gennaro Gattuso approached Dries Mertens and asked him to accompany him to Valencia CF. 🇧🇪

