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Гаттузо хоче бачити у Валенсії Мертенса

Сьогодні 16:41 136 0
Нападник покине Наполі наприкінці червня
Гаттузо хоче бачити у Валенсії Мертенса
Фото Getty Images
#Валенсія, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

Нападник Наполі Дріс Мертенс стане вільним агентом наприкінці червня і може перейти до Валенсії.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Інтерес до Мертенса проявляє Валенсія. Нещодавно команду очолив Дженнаро Гаттузо. Він хоче бачити у своїй команді форварда, з яким уже працював у Наполі.

Також на Мертенса претендує Рома. У цьому сезоні на рахунку форварда 13 голів та 2 асисти у 37 матчах за Наполі у всіх турнірах.

Раніше Гаттузо визначився з першим трансфером у Валенсії.

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