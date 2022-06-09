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Гаттузо визначився з першим трансфером у Валенсії

Сьогодні 18:56 144 0
Тренер хоче бачити у команді Політано
Гаттузо визначився з першим трансфером у Валенсії
#Валенсія, #Дженнаро Гаттузо

Джерело - sport.ua.

Новий головний тренер Валенсії Дженнаро Гаттузо визначився з першою трансферною метою в новому клубі.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Першим гравцем, якого Гаттузо хоче підписати, є вінгер Наполі та збірної Італії Маттео Політано. Гаттузо вже працював із ним у період своєї роботи у неаполітанському клубі (2019-2021 роки).

У нинішньому сезоні на рахунку Політано 5 голів та 7 асистів у 39 матчах за Наполі у всіх турнірах. Трансферна вартість 28-річного італійця становить 20 мільйонів євро.

Раніше Бордалас залишив посаду головного тренера Валенсії.

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