Гаттузо визначився з першим трансфером у Валенсії

Тренер хоче бачити у команді Політано

Новий головний тренер Валенсії Дженнаро Гаттузо визначився з першою трансферною метою в новому клубі.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Першим гравцем, якого Гаттузо хоче підписати, є вінгер Наполі та збірної Італії Маттео Політано. Гаттузо вже працював із ним у період своєї роботи у неаполітанському клубі (2019-2021 роки).

У нинішньому сезоні на рахунку Політано 5 голів та 7 асистів у 39 матчах за Наполі у всіх турнірах. Трансферна вартість 28-річного італійця становить 20 мільйонів євро.

Раніше Бордалас залишив посаду головного тренера Валенсії.