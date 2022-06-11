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Україна–Вірменія. Ліга націй – для нації переможців! Чи продовжаться експерименти Петракова в Лодзі?

Сьогодні 07:34 268 0
Україна–Вірменія. Ліга націй – для нації переможців! Чи продовжаться експерименти Петракова в Лодзі?

Джерело - Чемпіон.

Україна стартувала в Лізі націй з мінімальної перемоги над Ірландією. І мінімальною не лише за рахунком (єдиний гол забив Віктор Циганков), але й за корисними діями українців на полі. Петраков зіграв у Дубліні фактично другим складом, і хоча сам він запевняє що збірну не можна ділити на основу та дубль, але рівень команди, що зіграла проти Ірландії, значно поступається команді, що грала в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022. Українці за весь матч завдали лише 4 точні удари в площину воріт, і жодного з них – з-за меж штрафного майданчика. Власне, для 7 гравців цей матч став дебютним у складі національної збірної, в тому числі і для Андрія Луніна, найкращого гравця матчу за версією Whoscored, який власне і врятував результат своїми сейвами в останні 15 хв поєдинку.

Україна - Вірменія - онлайн-трансляція LIVE

Скоріш за все у польському Лодзі, де Україна гратиме фактично домашні поєдинки проти Вірменії та тієї ж Ірландії, ми все ж побачимо мікс досвіду та молодості, тому що аж занадто лячно було за результат у Дубліні. Крім того, Олександр Петраков чітко озвучив цілі на цей розіграш Ліги націй – повернення в дивізіон А, отже саме результатом нехтувати не можна.

Після стартовових турів одразу три команди в нашій групі набрали по три очки. По одній перемозі на рахунку України, Шотландії та Вірменії. Нагадаємо, що Україна та Шотландія, які зустрічалися в плей-офф ЧС-2022, домовилися перенести свій матч Ліги націй на осінь. Відповідно дві інші команди квартету встигли зіграти по два поєдинки. Наш наступний суперник – збірна Вірменії – в домашньому матчі ЛН обіграла Ірландію (1:0), а потім поступилася Шотландії в Глазго (0:2).

Аналітики Parimatch Ukraine високо оцінюють шанси України на перемогу – 77%. Ймовірність перемоги Вірменії аналітики першого легального букмекера оцінюють всього в 7,40%, а те, що поєдинок закінчиться нічиєю в основний час – 15,55%.

Власне Вірменія – команда, яка змогла піднятися з ліги С в Лігу В за результатами попереднього розіграшу турніру. Далі в команди був доволі непоганий відбір на ЧС-2022, в якому підопічні Капарроса втримали третє місце в групі після Німеччини та Північної Македонії. Але саме цей відбір став останнім за національну збірну для "найкращого з вірмен" Генріха Мхітаряна. Екс-гравець "Шахтаря" та низки топових європейських клубів, завершив кар’єру в збірній, та залишив її без справжньої зірки та лідера. Вже без Генріха вірмени зазнали однієї з найпринизливіших в своїй історії поразок – 9:0 в товариському матчі з Норвегією у березні. До матчів у Лізі націй вірмени підійшли ще й з травмою одного з основних форвардів Лукаса Селараяна, що повпливало на їх атакуючий потенціал. Проте забити ірландцям Вірменія все ж змогла, і за рахунок цього тримається на третій сходинці в групі Ліги націй.

Україна значно переважає Вірменію і в рейтингу ФІФА (27-ме місце проти 92го) і за статистикою попередніх зустрічей. Команди грали між собою 8 разів, на рахунку України 5 перемог, ще три рази суперники грали унічию. Причому 0:0 у Єревані у відборі до Євро-2000 мають досі пам’ятати Шевченко і Ко. Тоді саме тих двох очок не виставило одній з найяскравіших команд в історії України, щоб обійти Францію та посісти перше місце у відборі на чемпіонат Європи. Врешті українці стали другими та вилетіли в плей-офф від Словенії, так і не потрапивши на свій на той час перший в історії Євро.

Заряджай на своїх разом з Parimatch Ukraine. На сьогодні Україна однозначний фаворит матчу, як за іменами, так і за якістю гри (якщо знову не буде тотальних експериментів). Лодзь обіцяє бути максимально українським і дати команді домашню підтримку.

Наш сайт проведе текстову трансляцію гри.

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