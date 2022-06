Відаль продовжить кар'єру в Бразилії

Півзахисник Інтера Артуро Відаль найближчим часом стане гравцем Фламенго.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт Відаля з Інтером діє до літа 2023 року. Але міланський клуб хоче розвантажити зарплатну відомість і найближчим часом розірве контракт із 35-річним чилійським хавбеком.

Контракт Відаля із Фламенго буде розрахований на два роки. Угода буде офіційно підписана найближчим часом.

⏳ Arturo #Vidal is almost done to #Flamengo. 2-years contract. Expected in the next days the final meeting to close the deal and to sign the contract. #transfers #Inter https://t.co/lSSspeFEL5