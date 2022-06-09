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Відаль продовжить кар'єру в Бразилії

Сьогодні 18:11 156 0
Зірковий хавбек Інтера відправиться до Фламенго
Відаль продовжить кар'єру в Бразилії
Фото Getty Images
#Інтер, #Фламенго

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Інтера Артуро Відаль найближчим часом стане гравцем Фламенго.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт Відаля з Інтером діє до літа 2023 року. Але міланський клуб хоче розвантажити зарплатну відомість і найближчим часом розірве контракт із 35-річним чилійським хавбеком.

Контракт Відаля із Фламенго буде розрахований на два роки. Угода буде офіційно підписана найближчим часом.

Відаль виступає за Інтер із літа 2020 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 2 голи та 4 асисти у 41 матчів у всіх турнірах.

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