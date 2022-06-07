Левандовський: Давайте не будемо говорити про моє майбутнє в Баварії

Поляк хоче покинути німецький клуб

Джерело - Чемпіон.

Нападник Баварії Роберт Левандовський не має наміру продовжувати кар'єру в клубі.

Про це розповів сам польський форвард.

"Я не егоїст. Дуже ціную час, який провів у Баварії. Я також знаю, що робив усе можливе, щоб не розчарувати клуб і вболівальників протягом останніх восьми років. Я відчуваю, що настав час для нового етапу. Я поінформував клуб і публічно сказав, що прийняв рішення не продовжувати свій контракт".

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"Тож давайте більше не будемо говорити про моє майбутнє в Баварії. Я хотів би покласти край спекуляціям. Я сказав з самого початку, що ми повинні шукати рішення, яке було б корисним для обох сторін. Баварія - один із найбільших клубів у світі, клуб мрії багатьох великих гравців", - сказав Левандовський.

Нагадаємо, Левандовський хоче перейти в Барселону до початку передсезонки.