Головне
Збірна України поступилася Вельсу і не зіграє на чемпіонаті світу-2022
05.06.2022 20:56 1344
Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй
Вчора 22:47 1398
Україна здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики
06.06.2022 13:27 574
Бабич покинув Кривбас
06.06.2022 12:25 422
Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України
06.06.2022 12:09 16971
Вернидуб може очолити Кривбас
06.06.2022 11:16 858
Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України
06.06.2022 09:31 218822
Збірна Португалії розгромила Швейцарію: результати матчів Ліги націй
05.06.2022 23:41 1549
Волков: Є декілька варіантів проведення наступного сезону Суперліги
05.06.2022 23:09 437
Збірна України розгромила Північну Македонію у відборі на Євро U-21
05.06.2022 22:36 1045
Прямі трансляції

Левандовський: Давайте не будемо говорити про моє майбутнє в Баварії

Вчора 22:59 142 0
Поляк хоче покинути німецький клуб
Левандовський: Давайте не будемо говорити про моє майбутнє в Баварії
#Баварія, #Роберт Левандовський

Джерело - Чемпіон.

Нападник Баварії Роберт Левандовський не має наміру продовжувати кар'єру в клубі.

Про це розповів сам польський форвард.

"Я не егоїст. Дуже ціную час, який провів у Баварії. Я також знаю, що робив усе можливе, щоб не розчарувати клуб і вболівальників протягом останніх восьми років. Я відчуваю, що настав час для нового етапу.  Я поінформував клуб і публічно сказав, що прийняв рішення не продовжувати свій контракт".

  Актуально: Баварія готує нову пропозицію щодо Мане

"Тож давайте більше не будемо говорити про моє майбутнє в Баварії. Я хотів би покласти край спекуляціям. Я сказав з самого початку, що ми повинні шукати рішення, яке було б корисним для обох сторін. Баварія - один із найбільших клубів у світі, клуб мрії багатьох великих гравців", - сказав Левандовський.

Нагадаємо, Левандовський хоче перейти в Барселону до початку передсезонки.

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганков підписав угоду з братом Гвардіоли Циганков підписав угоду з братом Гвардіоли 866
Ребров не підписав новий контракт з Аль-Айном Ребров не підписав новий контракт з Аль-Айном 684
Манчестер Сіті може обміняти Зінченка в Інтер Манчестер Сіті може обміняти Зінченка в Інтер 1472
Збірна України з міні-футболу розгромила Туреччину на Євро-2022 Збірна України з міні-футболу розгромила Туреччину на Євро-2022 1235
Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй 1398
Російська футболістка: Путін забрав наше майбутнє Російська футболістка: Путін забрав наше майбутнє 875
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17493
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 47302
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15585 12
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 202735
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30482 2
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 13367 25