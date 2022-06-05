Левандовський хоче перейти в Барселону до початку передсезонки

Джерело - Sport1.de.
Нападник Баварії Роберт Левандовський має намір покинути мюнхенський клуб.
Про це повідомляє Sport1.de.
Баварія, як і раніше, наполягає, що нападника не продадуть, якщо адекватну заміну для нього не буде знайдено.
Агент поляка Піні Захаві очікує, що Баварія здасться та почне переговори з Барселоною. Каталонський клуб запропонував за форварда 32 млн. євро, але мюнхенці так і не відповіли на цю пропозицію.
Левандовськи хоче стати гравцем Барселони до початку передсезонні. Він не може уявити, що повернеться до Баварії.
Нагадаємо, Левандовський хоче оформити трансфер у Барселону якнайшвидше.