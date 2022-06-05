Головне
Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022
Сьогодні 13:23 4207
Уельс - Україна: відео голів і огляд матчу онлайн
Сьогодні 15:30 106
Уельс - Україна: де дивитися матч плей-оф каліфікації чемпіонату світу
Сьогодні 11:54 5623
Лунін, Попов та Сікан не потрапили до заявки збірної України на матч з Вельсом
Сьогодні 10:15 875
Хейні переміг Камбососа в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі
Сьогодні 08:41 712
Уельс - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022
Сьогодні 08:15 2608
Збірна України виграла усі матчі групового етапу Золотої Євроліги
Вчора 23:27 729
Україна здобула першу медаль на Grand Slam з дзюдо у Тбілісі
Вчора 20:37 409
Свьонтек виграла Ролан Гаррос-2022
Вчора 17:20 753 3
На матчі Вельс - Україна працюватимуть іспанські арбітри
Вчора 10:21 518
Прямі трансляції

Левандовський хоче перейти в Барселону до початку передсезонки

Сьогодні 13:38 184 0
Польський форвард не хоче повертатися в Баварію
Левандовський хоче перейти в Барселону до початку передсезонки
#Баварія, #Барселона, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Роберт Левандовський, #Футбольні трансфери

Джерело - Sport1.de.

Нападник Баварії Роберт Левандовський має намір покинути мюнхенський клуб.

Про це повідомляє Sport1.de.

Баварія, як і раніше, наполягає, що нападника не продадуть, якщо адекватну заміну для нього не буде знайдено.

Агент поляка Піні Захаві очікує, що Баварія здасться та почне переговори з Барселоною. Каталонський клуб запропонував за форварда 32 млн. євро, але мюнхенці так і не відповіли на цю пропозицію.

Левандовськи хоче стати гравцем Барселони до початку передсезонні. Він не може уявити, що повернеться до Баварії.

Нагадаємо, Левандовський хоче оформити трансфер у Барселону якнайшвидше.

Коментарі ()
Популярне зараз
Уельс - Україна: де дивитися матч плей-оф каліфікації чемпіонату світу Уельс - Україна: де дивитися матч плей-оф каліфікації чемпіонату світу 5623
Уельс - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 Уельс - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 2608
"Україно, тримайся!" - зворушлива промова Швьонтек після перемоги на Ролан Гаррос ВІДЕО "Україно, тримайся!" - зворушлива промова Швьонтек після перемоги на Ролан Гаррос ВІДЕО 1924
Англія поступилась Угорщині, Люксембург обіграв Литву. Результати матчів Ліги націй Англія поступилась Угорщині, Люксембург обіграв Литву. Результати матчів Ліги націй 1219
Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022 Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022 4207
Лунін, Попов та Сікан не потрапили до заявки збірної України на матч з Вельсом Лунін, Попов та Сікан не потрапили до заявки збірної України на матч з Вельсом 875
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 19311
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8158
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 43308
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 13334 25
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 39806
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 94330