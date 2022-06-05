Левандовський хоче перейти в Барселону до початку передсезонки

Польський форвард не хоче повертатися в Баварію

Нападник Баварії Роберт Левандовський має намір покинути мюнхенський клуб.

Про це повідомляє Sport1.de.

Баварія, як і раніше, наполягає, що нападника не продадуть, якщо адекватну заміну для нього не буде знайдено.

Агент поляка Піні Захаві очікує, що Баварія здасться та почне переговори з Барселоною. Каталонський клуб запропонував за форварда 32 млн. євро, але мюнхенці так і не відповіли на цю пропозицію.

Левандовськи хоче стати гравцем Барселони до початку передсезонні. Він не може уявити, що повернеться до Баварії.

Нагадаємо, Левандовський хоче оформити трансфер у Барселону якнайшвидше.