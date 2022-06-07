Чорноморець переглянув п'ять гравців Десни

Джерело - tribuna.com.
Чорноморець знаходиться в пошуках українських футболістів на заміну легіонерам команди перед початком нового сезону.
Про це повдіомляє Tribuna.com.
10 червня клуб відновлює тренувальний процес, а на перегляді буде 5 колишніх гравців Десни. Головний тренер Роман Григорчук готовий керувати командою з огляду на те, що легіонерів потрібно буде замінити на нових українських гравців. З великою ймовірністю з усіма новачками з Чернігова будуть підписані контракти.
Найбільші складнощі у складі "моряків" у півзахисті. Багато легіонерів, підписаних узимку, були саме цього амплуа. З Десни запрошено футболістів, здатних зіграти в середині поля.
10 червня команда збирається в Одесі, а 12-го їде тренуватися на західну Україну. В Одесі Чорноморець не планує перебувати.
Раніше повідомлялося, що Чорноморець планує повернути всіх легіонерів до початку нового сезону УПЛ.