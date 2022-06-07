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Чорноморець переглянув п'ять гравців Десни

Сьогодні 10:58 154 0
Чорноморець шукає українців на заміну легіонерам
Чорноморець переглянув п'ять гравців Десни
#Десна, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - tribuna.com.

Чорноморець знаходиться в пошуках українських футболістів на заміну легіонерам команди перед початком нового сезону.

Про це повдіомляє Tribuna.com.

10 червня клуб відновлює тренувальний процес, а на перегляді буде 5 колишніх гравців Десни. Головний тренер Роман Григорчук готовий керувати командою з огляду на те, що легіонерів потрібно буде замінити на нових українських гравців. З великою ймовірністю з усіма новачками з Чернігова будуть підписані контракти.

Найбільші складнощі у складі "моряків" у півзахисті. Багато легіонерів, підписаних узимку, були саме цього амплуа. З Десни запрошено футболістів, здатних зіграти в середині поля.

10 червня команда збирається в Одесі, а 12-го їде тренуватися на західну Україну. В Одесі Чорноморець не планує перебувати.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець планує повернути всіх легіонерів до початку нового сезону УПЛ.

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