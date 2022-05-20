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Чорноморець планує повернути всіх легіонерів до початку нового сезону УПЛ

Сьогодні 11:24 130 0
Григорчук залишиться працювати в клубі
Чорноморець планує повернути всіх легіонерів до початку нового сезону УПЛ
#Чорноморець

Джерело - Tribuna.com.

Одеський Чорноморець планує брати участь в чемпіонаті України сезону 2022/23 років.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Роман Григорчук залишиться працювати в клубі. Тренер вважає, що чорно-сині літом повернуть всіх підписаних цієї зими легіонерів, які поки знаходяться в оренді в інших командах.

Структура власності, скоріш за все, залишиться незмінною. Формально клуб належатиме Леоніду Клімову, а фактично фінансувати його будуть бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський.

В клубі вважають, що чемпіонат може відновитися 13-20 серпня та бути проведений в турецькій Анталії.

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