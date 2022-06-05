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Реал відмовився від трансферу вінгера Баварії

Вчора 23:58 179 0
Мадридці не зацікавлені у підписанні Гнабрі
Реал відмовився від трансферу вінгера Баварії
#Баварія, #Реал Мадрид

Джерело - isport.ua.

Вінгер Баварії Серж Гнабрі не стане гравцем Реала.

Про це повідомляє Marca.

Вершкові не цікавляться футболістом, контракт якого з мюнхенцями закінчується влітку 2023 року.

У стані мадридців упевнені правий фланг атаки закрито Родріго та Марко Асенсіо. Бразилець, який через наявність Вінісіуса Жуніора не може грати на лівому фланзі, адаптується до гри праворуч.

Зазначимо, керівництво Баварії хоче продовжити контракт  із 26-річним німцем.

Минулого сезону на рахунку вінгера 14 голів та 5 асистів у 34 матчах Бундесліги.

Нагадаємо Реал може перехопити Гнабрі в Баварії.

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