Зінченко: Матч із Вельсом - це фінал усього нашого життя

Джерело - УАФ.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поділився враженнями від перемоги над Шотландією та очікуваннями від фінальної гри проти Вельса.

Про це Зінченко розповів у інтерв'ю сайту УАФ:

"Було таке відчуття, що ми контролюватимемо гру всі 90 хвилин, проте в середині другого тайму ми підсіли, що було помітно збоку. Ми на це очікували, оскільки Шотландія — дуже добра команда. Вона любить грати в довгі передачі на боротьбу, підбір, ще один підбір.

Ми знали, що шотландці в кінці побіжать уперед. Однак ми додали в аспекті завершень поєдинків, зіграли як одне ціле й довели справу до перемоги. Найголовніше, що ми перемогли. Але радіти нема коли. Настав час для відновлення. Попереду — фінал усього нашого життя.

Кожен із нас — професіонал, який повинен знати, що йому потрібно робити для того, аби правильно відновитися. Однак усі ми розуміємо, що гра із Вельсом буде більше не про фізичний стан чи тактику — це буде гра на виживання. Усі битимуться до кінця й віддаватимуть усього себе, тому що ми гратимемо за нашу країну.

Згоден із вболівальниками на сто відсотків. Андрій Ярмоленко — лідер нашої команди, гравець, який кожного матчу робить рахунок, забиває важливі м’ячі. Я радий за нього, хочу його привітати із визнанням "Левом матчу".