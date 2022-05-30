Куртуа - гравець тижня у Лізі чемпіонів

Голкіпер став головним героєм турніру

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Реал у фіналі Ліги чемпіонів мінімально обіграв Ліверпуль. Головним героєм фінальної зустрічі став голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа. Бельгійський футболіст у фіналі здійснив дев'ять сейвів, що стало рекордом.