Куртуа - гравець тижня у Лізі чемпіонів

Голкіпер Реала Тібо Куртуа визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Реал у фіналі Ліги чемпіонів мінімально обіграв Ліверпуль. Головним героєм фінальної зустрічі став голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа. Бельгійський футболіст у фіналі здійснив дев'ять сейвів, що стало рекордом.

Crucial saves at critical moments ✅



🥇 Thibaut Courtois claims the Player of the Week prize after an extraordinary display 👏#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCLfinal pic.twitter.com/4KG2AdU3oV