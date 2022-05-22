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У новій Лізі чемпіонів команди з однієї країни зможуть грати між собою

Сьогодні 16:19 125 0
Стали відомі подробиці нового формату ЛЧ
У новій Лізі чемпіонів команди з однієї країни зможуть грати між собою
#Ліга чемпіонів

Джерело - ESPN.

Новий формат Ліги чемпіонів передбачатме можливість команд з однієї країни грати між собою.

Про це повідомляє ESPN.

У таблиці групового етапу буде 36 команд, кожна з яких проведе мінімум по 8 матчів. 8 перших місць виходять до 1/8 фіналу, команди з 9 по 24 місця грають двоматчевий плей-оф за вихід до наступної стадії.

Стадію плей-оф планують розділити на 2 сітки. Клуби, які займуть перші місця, будуть знаходитись на протилежних частинах сітки і не зможуть зустрітись до фіналу. Подібне чекає на представників пар 3-4, 5-6 та 7-8.

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Стосовно місць 9-24, то рішення ще не прийнято. Ймовірно, на цьому етапі буде жеребкування, у якому командам з 9-16 місць будуть визначені суперники з групи 17-24. Колективи, які програють у плей-оф не вилітатимуть до Ліги Європи.

Зазначається, що у новій ЛЧ команди з однієї країни не розводитимуть, а завершуватиметься груповий етап на місяць пізніше - наприкінці січня.

Можлива сітка плей-оф нового формату Ліги чемпіонів:

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