Матч відбудеться 17 травня

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє товариський матч з італійською командою Емполі.

Про це повдіомляє ТаТоТаке.

"18 травня команда Петракова зіграє з хорватською Рієкою. Проте на прохання тренерського штабу асоціація затвердила ще один спаринг на 17 травня. Серед претендентів були клуби Серії А - зокрема, Удінезе. Зрештою, досягнуто домовленості про те, що цього дня збірна зіграє проти Емполі", - йдеться в повідомленні.

Після цієї спарки і до матчу із Шотландією національна команда зіграє ще два контрольні матчі.

Нагадаємо, збірна України назвала заявку на матч з Боруссією М.