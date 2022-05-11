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Збірна України зіграє спаринг з командою Серії А - ЗМІ

Сьогодні 13:12 268 0
Матч відбудеться 17 травня
Збірна України зіграє спаринг з командою Серії А - ЗМІ
#Емполі, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє товариський матч з італійською командою Емполі.

Про це повдіомляє ТаТоТаке.

"18 травня команда Петракова зіграє з хорватською Рієкою. Проте на прохання тренерського штабу асоціація затвердила ще один спаринг на 17 травня. Серед претендентів були клуби Серії А - зокрема, Удінезе. Зрештою, досягнуто домовленості про те, що цього дня збірна зіграє проти Емполі", - йдеться в повідомленні.

Після цієї спарки і до матчу із Шотландією національна команда зіграє ще два контрольні матчі.

Нагадаємо, збірна України назвала заявку на матч з Боруссією М.

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