Степаненко: У нас хороші шанси потрапити на чемпіонат світу

Незважаючи на війну, у збірної України хороші шанст потрапити на чемпіонат світу 2022.

Про це в інтерв'ю Parimatch заявив півзахисник національної команди Тарас Степаненко.

"Звісно, у нас хороші шанси! Ми беремо участь у матчах європейського рівня, це достойні ігри. Згодом проведемо ще матчі вже з рештою гравців Збірної, що дозволить нам підготуватися до Чемпіонату Світу.

Ми віримо у перемогу і не маємо права розпускати нюні. Ми маємо бути, як наші військові – сміливими, сильними та робити все можливе для перемоги", - сказав футболіст.