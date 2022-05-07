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Степаненко: У нас хороші шанси потрапити на чемпіонат світу

Сьогодні 11:19 178 0
Степаненко: У нас хороші шанси потрапити на чемпіонат світу
#Збірна України, #Тарас Степаненко

Джерело - Чемпіон.

Незважаючи на війну, у збірної України хороші шанст потрапити на чемпіонат світу 2022.

Про це в інтерв'ю Parimatch заявив півзахисник національної команди Тарас Степаненко.

"Звісно, у нас хороші шанси! Ми беремо участь у матчах європейського рівня, це достойні ігри. Згодом проведемо ще матчі вже з рештою гравців Збірної, що дозволить нам підготуватися до Чемпіонату Світу.

Ми віримо у перемогу і не маємо права розпускати нюні. Ми маємо бути, як наші військові – сміливими, сильними та робити все можливе для перемоги", - сказав футболіст.

Збірна України в першому матчі плей-оф кваліфікації зустрінеться в Глазго зі збірною Шотландії. Матч заплановано на 1 червня. Переможець пари зіграє з командою Вельсу.

Чемпіонат світу 2022 відбудеться з 21 листопада по 18 грудня в Катарі. У разі виходу на Мундіаль, збірна України потрапить до групи B. Суперниками синьо-жовтих стануть команжи Англії, Ірану та США. Повний склад груп - ТУТ.

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