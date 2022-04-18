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Гравці Динамо приїдуть у розташування збірної 3 травня, - Сидорчук

Сьогодні 22:59 139 0
Капітан Динамо повідомив коли кияни приєднаються до тренувального табору збірної
Гравці Динамо приїдуть у розташування збірної 3 травня, - Сидорчук
#Динамо Київ, #Збірна України з футболу, #Сергій Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Гравці Динамо приєднаються до тренувального збору збірної України 3 травня.

Цю інформацію підтвердив капітан киян Сергій Сидорчук.

"В розташування збірної приїдемо 3 травня 🇺🇦 Давайте не займати публічний простір темами, які можна вирішити у особистій телефонній розмові. Є більш нагальні теми".

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"Всі вболівальники прекрасно знають, наскільки важливі кольори національної збірної для кожного футболіста. З 5-6 років ми починаємо виборювати право, щоб потрапити до лав головної команди країни. Україна понад усе!", - написав Сидорчук.

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Допис, поширений Sydorchuk Sergey5️⃣ (@sydorchuksergey)

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