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Гравець Львова організував у Коломиї благодійний турнір

Вчора 20:55 261 0
На виручені кошти купили тепловізори для військових
Гравець Львова організував у Коломиї благодійний турнір
#Олександр Романчук

Джерело - zbirna.com.

Захисник Львова Олександр Романчук став ініціатором проведення у Коломиї благодійного футбольного турніру, зібрані кошти з якого використані для потреб української армії.

Про це заявив сам футболіст.

"Кілька тижнів тому мені довелося побувати на благодійних змаганнях у Львові. Їхня організація мені дуже сподобалася, і я подумав про проведення такого турніру в рідній Коломиї. Після повернення додому одразу порадився з батьком, який очолював місцевий ФК ДОЗ, і погодився стати одним із співзасновників.

Скільки команд виявили бажання вийти на старт? 32, і не лише з Івано-Франківської області, а й сусіди із Чернівців. Стартовий внесок був щонайменше 1500 гривень від кожної команди, проте більшість заплатили більші суми. У складі кожної команди були вісім польових футболістів та воротар, грали на півполя. Серед учасників була група футболістів, які представляли команди елітного дивізіону та першої ліги. Зокрема, я запросив приїхати до Коломиї своїх приятелів Андрія Буська (Львів) та Дениса Кузика (Колос)). А самі поєдинки обслуговували елітні арбітри Прикарпаття на чолі із Анастасією Романюк. На жаль, через травму я не міг вийти на поле. Загалом було зібрано понад сто тисяч гривень. На ці кошти було придбано тепловізори для земляків із 10 окремої гірничо-штурмової бригади Едельвейс. Підставив плече та вихованець коломийського футболу, відомий тренер Роман Григорчук, який був присутній на турнірі та також придбав два тепловізори.

Чи зі своїми одноклубниками із Львова підтримую зв'язок? Звісно. Декілька хлопців цього тижня навіть почали самостійно тренуватися, але більшість зосередилася на волонтерстві. Особливо активними є Олексій Довгий, Олександр Ільющенков , Олексій Зозуля . Тільки загальними зусиллями, якщо ми будемо єдиним цілим, зможемо перемогти у цій війні", - сказав Романчук.

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