Матч Динамо U-19 у Бухаресті відвідало близько 2 тисяч вболівальників

Київське Динамо U-19 мінімально програло Спортінгу в 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА.

Матч відбувся у Бухаресті на стадіоні Джулешті - на нього прийшло близько 2 тисяч вболівальників (загальна місткість арени - понад 19 тисяч).

Зустріч можна було відвідати безплатно або пожертвувавши гроші на допомогу українським переселенцям у Румунії.

Around 2,000 fans attending Dynamo's match against Sporting this afternoon. 10 minutes to go. Sporting 2-1 up. pic.twitter.com/0PXqC85Yoe