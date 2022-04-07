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Матч Динамо U-19 у Бухаресті відвідало близько 2 тисяч вболівальників

Сьогодні 19:55 119 0
Матч Динамо U-19 у Бухаресті відвідало близько 2 тисяч вболівальників

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо U-19 мінімально програло Спортінгу в 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА.

Матч відбувся у Бухаресті на стадіоні Джулешті - на нього прийшло близько 2 тисяч вболівальників (загальна місткість арени - понад 19 тисяч).

Зустріч можна було відвідати безплатно або пожертвувавши гроші на допомогу українським переселенцям у Румунії.

Нагадаємо керівник УЄФА Александер Чеферін продовжує займати антисуспільну позицію та не помічає те жахіття, що творять орки в Україні.

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